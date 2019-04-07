Общество

Псковская областная библиотека приглашает к участию в конкурсе

Легенда о Ньютоне, которому на голову упало яблоко, или периодическая система элементов, приснившаяся Менделееву, поддерживают идею «счастливых случайностей» и «предопределения». Но эти истории ничего не говорят о том, насколько регулярно и упорно должен работать ученый, чтобы даже гиппокамп (участок мозга, который служит важным центром памяти) во время сна услужливо демонстрировал химические элементы.

Псковская областная универсальная научная библиотека предлагает опровергнуть аксиому, что успех в научных изысканиях - это следствие фортуны или чуда и доказать, что успех в научных изысканиях - это следствие упорной работы, неудач и жизненных испытаний, которые пришлись на долю ученых.

Чтобы подтвердить эту гипотезу читателям предлагается провести собственное литературоведческое расследование произведений Даниила Гранина, написать резюме на одного из героев его романов, повестей, рассказов и стать участником областного конкурса «Надо быть самим собой».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в конкурсе могут принять участие жители Пскова и Псковской области, достигшие 16 лет.

Дата начала подачи заявок 15 апреля.

Заявку и резюме литературного героя необходимо выслать на электронную почту100granin@gmail.com

Будут выбраны три победителя – три автора самых оригинальных резюме литературных героев произведений Даниила Гранина получат дипломы победителей и призы.

Дополнительную информацию по участию можно получить от куратора конкурса: Ирина Королева, e-mail: koroleva@pskovlib.ru

Подробнее на сайте библиотеки.