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Общество

Что понравится организму, чего нельзя делать при остеохондрозе и почему может болеть спина - советы доктора

15.04.2019 22:12|ПсковКомментариев: 0

Центр доктора Бубновского в Пскове ответил на вопросы псковичей в рамках он-лайн конференции «Встречай весну без боли».

Вопрос: Целесообразно ли использование скелетного вытяжения при остеохондрозе позвоночника?

Ответ: Давайте разберемся, что такое остеохондроз или дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника. Это состояние, в котором дистрофичная мышца не способна выполнять свою двигательную и трофическую функцию, происходит дегидратация в суставе. Вот эти сухие мышцы и связки вы начинаете растягивать механическим способом. Появляются микротравмы, которые могут вызвать серьезные обострения. При работе с пациентами по методу доктора Бубновского эта манипуляция является противопоказанием! Другое дело если человек абсолютно здоров, почему и нет?

Вопрос: Существует ли связь патологии шейного отдела с хронической головной болью, напряжением?

Ответ: Да, существует. При патологии шейного отдела позвоночника нарушается магистральный кровоток, что вызывает кислородное голодание головного мозга. Соответственно, возможны головные боли, скачки давления, падение зрения, звон в ушах, быстрая утомляемость и т.д.

Вопрос: Насколько эффективны хондропротекторы при заболеваниях суставов и позвоночника?

Ответ: Хондропротекторы, может быть и эффективны, если их принимать годами. Однако с точки зрения кинезитерапии, если пациент не занимается физическими упражнениями, то транспортировка данного препарата к больному суставу сводится к нулю. Сухие мышцы и связки не доставят воду, питание и лекарство. Так что выражение «движение - это жизнь» вовсе не догма.

Вопрос: Если на МРТ выявлены протрузии дисков, в какой ситуации или нагрузке они перейдут в грыжи диска?

Ответ: Протрузия - это истертый межпозвоночный диск, практически сухая субстанция, которая при любом непривычном движении человека (двинул сейф, неудачно спрыгнул или поднял мешок картошки и т.п.) может высыпаться в одну из сторон, что и видно на снимках МРТ как грыжевыпячивание. Избежать этого можно и нужно. Правильное распределение физической активности и выполнение специальных упражнений помогут вернуть здоровье позвоночнику на долгие годы, надо только внимательно отнестись к своему организму.

Вопрос: Полезно ли плавание и велосипед при остеохондрозе позвоночника?

Ответ: Безусловно, полезны. Однако не стоит практиковать езду на велосипеде во время обострения или «прострела». Плавание очень полезно при условии правильного положения головы как продолжения позвоночника. Если при плавании вы запрокидываете голову назад, это может вызвать обострение в шейном отделе позвоночника. Правильное движение лечит, а неправильное калечит. Специалисты объяснят и покажут правильные движения при выполнении интересующих вас спортивных упражнений.

Вопрос: При посещении мануального терапевта у меня усилились боли в позвоночнике. Означает ли это, что он что-то делает не так?

Ответ: Мы настоятельно рекомендуем не начинать процедуры без достаточного обследования и выверенного диагноза. Это касается не только мануального терапевта. Неукоснительно должен соблюдаться порядок «Обследование-диагноз-лечение», ни в коем случае не наоборот! Первые сеансы могут обострить болезнь, как и любое другое вмешательство, но обязательно слушайте свой организм. Появление боли это сигнал говорящий, что что-то пошло не так.

Вопрос: Можно ли лечиться у мануального терапевта без обследования рентгенограмм позвоночника?

Ответ: Всегда сначала обследование и вынесение диагноза и только потом лечение! Если, конечно, вы не хотите покалечить себя или перевести болезнь в хроническую форму!

Вопрос: Можно ли использовать при болевом синдроме глубокое прогревание (в том числе всякие греющие спецматрасы, например, от «Нуга-Бест»), посещать баню, сауну?

Ответ: При болевом синдроме в позвоночнике и суставах прогревание не рекомендуется. Очень часто грязелечение обостряет и усугубляет боли при межпозвоночных грыжах. Ведь любая боль - это воспаление. Вы же не греете флюс?! Грелка со льдом на болевое место и выполнение комплекса обезболивающих упражнений (КОУ) принесет вам обезболивающий эффект без лекарств! А сауна и криотерапия - это другое. Даже 2 захода в сауну по 7-10 минут (только чтобы нагреть оболочку) с последующим обливанием холодной водой очень даже понравятся вашему организму и принесут отличный иммунный и эндокринный эффект!

Здравствуйте! У моей мамы постоянно болит спина, правый бок. Ей 86 лет. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от этой резкой боли в правом боку, если массаж и мази не дают результата? Боль возникает после физических нагрузок, даже самых незначительных. Проходит боль, только когда она ложится, принимает горизонтальное положение. Спасибо.

Ответ: Вашей маме рекомендуем обратиться к хирургу и гастроэнтерологу для дообследования. Возможно, это не проблема с опорно-двигательным аппаратом. Помните, сначала обследование, потом лечение!

Получить ответы на другие вопросы, записаться на консультацию можно в Центре доктора Бубновского в Пскове (Псков, Иркутский переулок, 2) по телефону 797-003

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Источник: Псковская Лента Новостей
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