Общество

Новая питьевая галерея открылась в санатории «Хилово»

Сегодня, 15 апреля, в профсоюзном санатории «Хилово» состоялось открытие новой питьевой галереи. Теперь она располагается на первом этаже здания клуба-столовой рядом с киноконцертным залом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

Главный врач санатория Женя Дудченко напомнила гостям церемонии, что за последние годы в «Хилово» произошло множество позитивных изменений: повысилась комфортность номерного фонда, значительно улучшилась материально-техническая и лечебно-диагностическая база. «Открытие новой питьевой галереи - событие по-своему знаковое и для сотрудников «Хилово», и для его гостей. Ведь одним из главных природных лечебных факторов нашего курорта является минеральная вода, которая применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Мы уверены, что обновление питьевой галереи, её перенос в более удобное для наших гостей место будет благоприятно влиять на их настроение и общее самочувствие», - отметила Женя Дудченко. И подчеркнула, что администрация санатория всегда готова рассматривать все предложения персонала и отдыхающих по дальнейшему улучшению качества работы здравницы.

После того, как директор санатория «Хилово» Александр Михайлов и главный врач Женя Дудченко перерезали ленточку, гости церемонии наполнили фирменные стаканчики лечебной минеральной водой и выпили за свое здоровье.

«Я живу в первом корпусе, и считаю, что новая питьевая галерея в этом месте - это очень удобно. Мне показано пить минеральную воду за полчаса до прохождения процедур, что я сейчас и делаю», - рассказала гость санатория Валентина Сергеева, которая приехала в «Хилово» из Гатчины. «Я работаю в институте ядерной физики, являюсь одним из старейших сотрудников нашего института. И в «Хилово» отдыхаю уже второй раз подряд, но хочу сделать заявку и на следующий год. Считаю, что оно того стоит: состояние здоровья у меня довольно стабильное во многом благодаря отдыху в санатории. Дома всё-таки тяжело пройти все необходимые процедуры и консультации, особенно работающему человеку. А у меня еще и большая семья. Здесь же всё очень удобно, врачи внимательно относятся и к нашему состоянию, и к нашим пожеланиям. Через три месяца мне будет 80 лет, но я по-прежнему остаюсь продуктивным работником. Я хочу пожелать всем своим ровесникам, но особенно - молодым людям: никогда не сдаваться, не жалеть себя, но обязательно в пределах разумного. Считаю, что всегда надо находиться в движении, иметь цель в жизни, интересоваться всеми событиями, следить за культурной жизнью. Я, например, в свободное время учу стихи. За неделю пребывания в «Хилово» выучила наизусть «Графа Нулина» Пушкина, это удивительно тонкая поэзия, она мне очень нравится. Надо работать над собой, надо себя поддерживать. «Хилово» нам в этом очень помогает», - считает Валентина Сергеева.

Добавим, что вода в питьевой галерее относится к минеральным питьевым лечебным столовым водам. Это маломинерализованная сульфатно-хлоридная магниево-кальциево-натриевая вода. Регулярно принимать ее следует, ориентируясь на рекомендации лечащего врача. В открывшейся галерее есть специальные краны для тех, кому прием воды показан в теплом виде. Галерея работает ежедневно с 7.30 до 19.00.