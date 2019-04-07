Общество

«Диалог поколений» состоялся в Псковском облсовпрофе

В Псковском облсовпрофе в рамках работы проекта «Клуб поколений» состоялась встреча молодежи и представителей старшего возраста. Ее организаторами выступили представители студенческого профкома ПсковГУ – студенты исторического факультета университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском профсоюзе.

«Главная цель акции «Диалог поколений» — это создание условий, в которых люди разного возраста смогли бы найти точки соприкосновения, поделиться друг с другом мнением по актуальным и вечным вопросам. В прошедшей дискуссии мы взял за основу несколько тем: любовь, творчество, современные технологии, школа и университет. И разговор получился очень интересным как для молодежи, так и для старшего поколения. Благодаря теплой атмосфере встречи все участники могли свободно высказывать свою точку зрения, наладить контакт», — считает один из организаторов встречи, студент ПсковГУ Тимофей Власов. Дольше всего обсуждали тему любви и семьи, а также музыку прошлыx лет, которая, как оказалось, нравится представителям всех поколений.

Напомним, что совместный проект общественной организации «Семья» и Псковского областного совета профсоюзов «Клуб Поколений» действует уже пятый год. В 2014 году он стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2014» и получил финансирование от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Сегодня проект существует благодаря партнерской поддержке Псковского облсовпрофа и помощи волонтеров.

В ходе встреч пожилые люди и молодежь обучаются новым видам творчества, участвуют в литературных вечерах, киноклубах, субботниках и просто с пользой проводят свободное время. Собрания клуба проходят на базе Псковского областного совета профсоюзов.

Двери клуба открыты для псковичей старшего возраста и молодежи. Всю информацию о работе клуба можно узнать у координатора проекта Светланы Артемьева (72-39-05) или у руководителя проекта Элины Калининой (8-953-230-92-96, pro7u@mail.ru).