Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Золотой баритон концерт в Пскове
Резиновая обувь для города
Исторический парк на «Электроне»
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
Телефон прямого эфира 56-73-72
стань волонтером
25 лет
В собачьем «добре»
Разум и чувства
 
 
 
ещё Общество 07.04.2019 10:533 В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии 15.04.2019 19:000 «Диалог поколений» состоялся в Псковском облсовпрофе 15.04.2019 18:530 Сергей Грахов похвалил депутатов за внимание к проблемам, которые могут негативно сказаться на жителях Псковской области 15.04.2019 18:420 Уроженец Санкт-Петербурга привлечен к ответственности за кражу велосипеда в Пскове 15.04.2019 18:040 До 7 лет тюрьмы может получить пскович, который избил и ограбил пенсионерку 15.04.2019 18:020 До +16 градусов потеплеет в Псковской области во вторник
 
 
 
Самое популярное 14.04.2019 16:0413 В псковском магазине женщина выбила стекла огнетушителем. ВИДЕО 14.04.2019 10:0015 Через четыре года на месте экс-«Электрона» появится любимое и нужное всем псковичам пространство – митрополит Псковский и Порховский Тихон 13.04.2019 11:3432 Опубликованы доходы главы Пскова и его заместителей за 2018 год 13.04.2019 18:070 В Псковской области с 14 апреля объявлено штормовое предупреждение 12.04.2019 14:204 Бесконтактно оплатить проезд можно в 10 псковских автобусах
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Диалог поколений» состоялся в Псковском облсовпрофе

15.04.2019 19:00|ПсковКомментариев: 0

В Псковском облсовпрофе в рамках работы проекта «Клуб поколений» состоялась встреча молодежи и представителей старшего возраста. Ее организаторами выступили представители студенческого профкома ПсковГУ – студенты исторического факультета университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском профсоюзе.

«Главная цель акции «Диалог поколений» — это создание условий, в которых люди разного возраста смогли бы найти точки соприкосновения, поделиться друг с другом мнением по актуальным и вечным вопросам. В прошедшей дискуссии мы взял за основу несколько тем: любовь, творчество, современные технологии, школа и университет. И разговор получился очень интересным как для молодежи, так и для старшего поколения. Благодаря теплой атмосфере встречи все участники могли свободно высказывать свою точку зрения, наладить контакт», — считает один из организаторов встречи, студент ПсковГУ Тимофей Власов. Дольше всего обсуждали тему любви и семьи, а также музыку прошлыx лет, которая, как оказалось, нравится представителям всех поколений.

Напомним, что совместный проект общественной организации «Семья» и Псковского областного совета профсоюзов «Клуб Поколений» действует уже пятый год. В 2014 году он стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2014» и получил финансирование от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Сегодня проект существует благодаря партнерской поддержке Псковского облсовпрофа и помощи волонтеров.

В ходе встреч пожилые люди и молодежь обучаются новым видам творчества, участвуют в литературных вечерах, киноклубах, субботниках и просто с пользой проводят свободное время. Собрания клуба проходят на базе Псковского областного совета профсоюзов.

Двери клуба открыты для псковичей старшего возраста и молодежи. Всю информацию о работе клуба можно узнать у координатора проекта Светланы Артемьева (72-39-05) или у руководителя проекта Элины Калининой (8-953-230-92-96, pro7u@mail.ru).

Теги: #профсоюз
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России предлагают освободить граждан с низкими зарплатами (меньше 13 тысяч рублей) от уплаты подоходного налога. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 42 человека
15.04.2019, 19:050 Красавица «Элька»: презентация обновленной Mitsubishi-L200 состоялась в Пскове 15.04.2019, 19:000 «Диалог поколений» состоялся в Псковском облсовпрофе 15.04.2019, 18:530 Сергей Грахов похвалил депутатов за внимание к проблемам, которые могут негативно сказаться на жителях Псковской области 15.04.2019, 18:420 Уроженец Санкт-Петербурга привлечен к ответственности за кражу велосипеда в Пскове
15.04.2019, 18:290 В Пскове наградили победителей Историко-краеведческой олимпиады, приуроченной к Ганзе-2019 15.04.2019, 18:190 Псковская прокуратура признала законным размещение в квитанциях «Горводоканала» строки «госпошлина» 15.04.2019, 18:040 До 7 лет тюрьмы может получить пскович, который избил и ограбил пенсионерку 15.04.2019, 18:020 До +16 градусов потеплеет в Псковской области во вторник
15.04.2019, 18:001 Блогер-оппозиционер Малов назначен замдиректора псковского МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» 15.04.2019, 17:460 Музей-заповедник «Изборск» приглашает на обзорные и тематические экскурсии 15.04.2019, 17:340 Superjob научил приложение считать отпускные 15.04.2019, 17:130 На открытии сезона органных концертов в Печорах произошла замена исполнителя
15.04.2019, 17:040 Псковская областная библиотека приглашает к участию в конкурсе 15.04.2019, 16:570 Как прекратить регистрацию транспортного средства через Госуслуги в 2019 году 15.04.2019, 16:470 Обезжиренный творог - новинка от «Прасковьи Молочковой» - поступил на прилавки магазинов области 15.04.2019, 16:410 Новая питьевая галерея открылась в санатории «Хилово»
15.04.2019, 16:340 Псковский велосипедист вошел в число призеров чемпионата России 15.04.2019, 16:200 Псковский музей предлагает три новых экскурсионных маршрута 15.04.2019, 16:180 ОМОН​ Управления Росгвардии по Псковской области требуются полицейские-кинологи 15.04.2019, 16:082 Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
15.04.2019, 15:561 Около 10% псковичей звонят на «горячую линию» по ТКО, чтобы просто поговорить 15.04.2019, 15:510 О доблести российских десантников псковским курсантам рассказали ветераны ВДВ в рамках акции «Живая история» 15.04.2019, 15:460 ТПП России и Латвии будут и дальше развивать бизнес-сотрудничество на региональном уровне 15.04.2019, 15:395 Если «АСПО» и «Экопром» не смогут между собой договориться, придется вводить план Б - Сергей Грахов
15.04.2019, 15:381 Псковский Росреестр завел аккаунт в Instagram 15.04.2019, 15:260 ОНФ просит депутатов Госдумы расширить список жизненных ситуаций, дающих право на ипотечные каникулы 15.04.2019, 15:180 Набор детей на обучение хоровому пению объявила Псковская епархия 15.04.2019, 15:151 Выходцы из Северной Африки пытались пересечь границу с ЕС в Печорском районе
15.04.2019, 15:073 Сергей Грахов рассказал, когда псковичи начнут получать квитанции с корректными суммами оплаты за вывоз ТКО 15.04.2019, 15:060 Скрипач Гайк Казазян: Самое главное в исполнительском искусстве - донести смысл произведения до зрителя 15.04.2019, 14:540 В Пскове пройдет фестиваль хип-хоп культуры «Без_предел» 15.04.2019, 14:500 Состоялась рабочая встреча Дмитрия Шахова и члена СПЧ при президенте Александра Брода
15.04.2019, 14:500 Сеть мебельных салонов «Дом и сон»: Как выбрать матрас и анатомическую подушку для крепкого сна? 15.04.2019, 14:351 Во дворе дома 5 по переулку Машинистов в Пскове посадили сосны 15.04.2019, 14:340 В Дновском районе на мебель для строящейся школы уйдет около 13 миллионов рублей 15.04.2019, 14:312 Курсы повышения квалификации для духовенства прошли в Псковской епархии
15.04.2019, 14:260 В галерее «Цех» пройдет выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе» 15.04.2019, 14:110 Межрегиональная экопросветительская экспедиция «Везем весну-2019» пройдет через Себежский нацпарк и Полистовский заповедник 15.04.2019, 14:000 Сергей Грахов: Псковские экотехнопарки не будут принимать мусор из других регионов 15.04.2019, 13:500 Псковичам из сфер производства и продаж чаще предлагают переработки
15.04.2019, 13:490 Цак надень! 15.04.2019, 13:450 Администрация Псковской области закупает георгиевские ленточки 15.04.2019, 13:350 Денежные переводы между ВТБ и банком «Возрождение» стали бесплатными 15.04.2019, 13:350 Яблоневые деревья украсили храм Невского в честь праздника Похвала Пресвятой Богородицы
15.04.2019, 13:304 Существенное сокращение жалоб псковичей на регоператора ТКО отметил Сергей Грахов 15.04.2019, 13:131 Опрос от международного валютного фонда указал на большой потенциал цифровых валют 15.04.2019, 13:110 Перспективы сотрудничества Финляндии и Псковской области обсудили на круглом столе 15.04.2019, 13:106 Эх, дороги... Борис Елкин рассказал, будет ли в Псковской области, как в Европе
15.04.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 15.04.2019, 13:000 Студенческий марафон «Вместе за инклюзию» стартовал в ПсковГУ 15.04.2019, 12:460 Подготовка к Светлому Христову Воскресению началась в Троицком соборе 15.04.2019, 12:420 Докторские сосиски, оригинальную колбасу с печенью и тушенку можно купить со скидками в магазинах «Деревня Соловьи» до конца апреля
15.04.2019, 12:420 В первом квартале в Псковской области к административной ответственности привлечены 48 абонентов за хищения электроэнергии 15.04.2019, 12:380 Полиция устанавливает личность мужчины, совершившего преступление в Великих Луках 15.04.2019, 12:350 Финал конкурса «Лидер года» состоится 18 апреля в Пскове 15.04.2019, 12:171 Власти Псковской области потратят на дорожную разметку 77 миллионов рублей
15.04.2019, 12:000 Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data 15.04.2019, 11:520 «Постскриптум»: О «мусорном» конфликте и создании исторического парка на стадионе «Электрон» 15.04.2019, 11:452 Фотофакт: «Поле чудес» на улице Никольской 15.04.2019, 11:340 Судимый великолучанин украл велосипед, оставленный у магазина на улице Щорса
15.04.2019, 11:300 «Гайд-парк»: Сергей Грахов о проблемах реализации «мусорной» реформы 15.04.2019, 11:230 Создатели «Реки Потудани» едут на церемонию вручения премии «Золотая Маска» в Москву 15.04.2019, 11:160 Более 2 тысяч участников собрал псковский киберфестиваль «Кубок Простории 2019» 15.04.2019, 11:072 40% россиян не делают сбережений на «черный день»
15.04.2019, 10:581 В Великих Луках проходит акция «Чистый берег» 15.04.2019, 10:560 В Псковской области продолжают жечь сухую траву 15.04.2019, 10:480 12 апреля прошел финал ежегодного конкурса «Студент года города Пскова» 15.04.2019, 10:440 «Луки-Энергия» потерпела поражение от «Ленинградца»
15.04.2019, 10:430 Минометную мину обнаружили на Новослободской набережной в Великих Луках 15.04.2019, 10:150 У 22-летней великолучанки украли 30 тысяч рублей 15.04.2019, 10:070 Стало известно, сколько россиян не работают по специальности 15.04.2019, 10:070 По вине неустановленного лица сгорели дом, баня, сарай, пилорама и автомобиль в Пустошке
15.04.2019, 10:020 Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах 15.04.2019, 10:001 Генеральная прокуратура организует международный конкурс антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» 15.04.2019, 09:590 Мужчина с ожогами доставлен в больницу в результате пожара в СНТ «Пристань-2» 15.04.2019, 09:580 «Беседка»: Как правильно выбрать матрас и подушки для сна?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.