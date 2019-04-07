Общество

С 16 по 18 апреля в Псковской области будет проведено командно-штабное учение МЧС

В период с 16 по 18 апреля главным управлением МЧС России по Псковской области под руководством МЧС России будет проводиться командно-штабное учение по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС по Псковской области.

Целями учения являются: совершенствование вопросов взаимодействия и обмена информацией федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций при ликвидации ЧС, а также выполнение мероприятий по ликвидации ЧС, наращиванию группировки сил и средств, организации практических действий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС.

Учение проводится в течение 3-х дней и состоит из 3-х этапов.

На 1 этапе будут отрабатываться превентивные мероприятия, включающие в себя введение режима повышенной готовности, приведение в готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон.

На 2-м этапе учения планируется отработка практических действий сил и средств по ликвидации ЧС, связанных с паводком, а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.

На 3 этапе будет проведена отработка действий по ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров.

В учениях примут участие подразделения главного управления МЧС России по Псковской области, а также силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Псковской области.