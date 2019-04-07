Общество

При поддержке Псковского облсовпрофа в музее-усадьбе Мусоргского состоялся Исторический бал для школьников

Исторический бал, организованный молодым профсоюзным активистом, учителем Куньинской средней школы Анастасией Никифоровой, состоялся в музее-усадьбе М.П. Мусоргского. Главными его участниками стали ученики 8-11 классов школ Куньинского района и лицея №10 города Великие Луки, которые готовились к этому событию почти полтора месяца, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

«На репетициях мы разучивали полонез, польку, испанский вальс, падеграс. Ребята усердно готовились, иногда было тяжеловато, но общими усилиями мы добились успеха. Впервые все пары встретились на самом балу, до этого они ни разу не танцевали вместе. Но через полтора часа совместной репетиции ребята добились слаженности», — рассказала Анастасия Никифорова.

Последний мастер-класс для детей провела специалист Псковского облсовпрофа, хореограф Анастасия Мелещенко – под ее руководством участники бала освоили котильон.

«Для всех участников это был первый бал, они очень старались вести себя по всем правилам, соблюдать бальный этикет. Для них бал стал настоящим волшебством. Но особенно приятно было видеть, как счастливы их родители, которые приехали поддержать ребят», - отметила Анастасия Мелещенко.

Организатор бала Анастасия Никифорова выразила благодарность Псковскому областному совету профсоюзов за организационную и финансовую поддержку. «Огромное спасибо за то, что оценили мой проект на конкурсе профсоюзных грантов. Ведь в деревне организовать такое мероприятие достаточно сложно, а собрать ребят со всех школ Куньинского района, создать для них настоящий праздник с бальными танцами, салонами, сувенирами, фуршетом без профсоюзной поддержки было бы еще тяжелее. И самая большая радость у меня за детей, они счастливы, им бал очень понравился, а значит все усилия были приложены не зря», - отметила Анастасия Никифорова.

Один из участников бала, ученик Куньинской средней школы Назар Иванов рассказал, что идея мероприятия его сразу вдохновила и он не раздумывая согласился принять участие. «Я хотел оказаться в этой эпохе, ощутить ее красоту, почувствовать все эти эмоции. Два часа пролетели просто незаметно, и хочется, чтоб это продолжалось вечность», - рассказал Назар Иванов.

Добавим, что в ходе бала были выбраны король и королева. После ряда испытаний ими стали Елизавета Яковлева и Степан Сергеев - ученики 11 класса Ущицкой средней школы.

«Мы занимаемся танцами около трех-четырех лет и поэтому с большим энтузиазмом отнеслись к идее участия в таком празднике. Мы думали о том, что можем стать номинантами, но не ожидали, что станем королем и королевой. Теперь есть повод гордиться собой», - считает королева бала.

Напомним, что проект Анастасии Никифоровой – «Исторический бал в музее-усадьбе М.П.Мусоргского» стал одним из победителей конкурса профсоюзных грантов, который был организован Псковским облсовпрофом для молодых профсоюзных активистов.