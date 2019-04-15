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Общество

Предприниматели пожаловались в Минфин на переплату сборов за ущерб экологии

16.04.2019 08:12|ПсковКомментариев: 0

Влияние организаций на природу зачастую несоизмеримо с начисляемыми суммами штрафов и платежей за вред и негативное воздействие на окружающую среду. Как пишут «Известия», об этом Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил в письме, отправленном в министерство финансов.

В объединении считают, что главная проблема заключается в том, что показатели, измеряющие степень ущерба, слишком расплывчаты, из-за чего нередки случаи интерпретации нарушений не в пользу предпринимателей.

В письме подчеркивается, что, исходя из нынешней практики, у бизнеса нет стимулов вкладывать в экологию. В РСПП предлагают учитывать степень ущерба с помощью независимых экспертов и засчитывать компаниям их инвестиции в устранение вреда.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) взимается за вредные выбросы в атмосферу и водные объекты, а также за захоронение отходов производства. В 2018 году бизнес перечислил в казну более 13 млрд рублей платы за НВОС и еще почти 2 млрд по искам о возмещении вреда экологии.

Теги: #предпринимательство #экология #Минфин
Источник: Псковская Лента Новостей
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