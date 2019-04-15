Общество

ЦИК России запустит новые онлайн-сервисы

Центральная избирательная комиссия России протестирует и запустит цифровые сервисы, которые позволят регистрироваться в качестве кандидата на выборах, назначать наблюдателей, участвовать в формировании избиркомов и заводить специальные избирательные счета онлайн. Об этом «Известиям» сообщил член ЦИК Антон Лопатин.

«Участники избирательного процесса будут избавлены от необходимости каждый раз ходить в избирательную комиссию, имея личный кабинет на портале Госуслуг. Цифровые сервисы упростят процедурные моменты», - рассказал он.

Для избирателей же станет доступна онлайн информация о месте и дате проведения выборов, сведения о кандидатах и расходовании ими средств из своих фондов.

«Этот технологический шаг повысит доверие к избирательной системе, обеспечит открытость и доступность», - подчеркнул член ЦИК.

Отмечается, что проект будет осуществлен в два этапа: сервисы информирования появятся уже в этом году, до единого дня голосования (8 сентября), остальные - к парламентским выборам 2021 года.