Общество

Семинар «Трудоустройство 2019» прошел в Великолукском медколледже

12 апреля в Великолукском медицинском колледже прошел семинар «Трудоустройство 2019».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в медколледже, представители 10 медицинских организация г. Великие Луки и юга Псковской области встретились с выпускниками отделений «Лечебное дело» и «Сестринское дело».

На традиционном для колледжа мероприятии обсуждались темы вакансий, условий работы, особенностей труда медиков в сельской местности и в городских клиниках, в общем, все, что волнует молодых специалистов при трудоустройстве.

Главные врачи и главные медицинские сестры, представители кадровой службы медицинских организаций предоставили подробную информацию и ответили на вопросы выпускников.

Обсуждение стратегии совместной деятельности по обеспечению квалифицированными кадрами учреждений здравоохранения Псковской области было продолжено на «Круглом столе» администрацией колледжа и гостями: членом администрации города Екатериной Пановой и представителями работодателей Еленой Никаноровой (гл. врач Великолукской межрайонной больницы), Татьяной Меньковой (гл. врач Детской городской больницы), Людмилой Королевой (гл. врач Детского санатория), Еленой Сидоровой (директор Станции переливания крови), Асланом Адамовым (гл. врач Бежаницкой межрайонной больницы), Андреем Захаровым (гл. врач Себежской районной больницы), Ириной Федуниной (гл. врач Псковской психиатрической больницы №2), Татьяной Антиповой (гл. медсестра Новосокольнической межрайонной больницы).

Ежегодно более 95% выпускников Великолукского медицинского колледжа трудоустраиваются по специальности в медицинских организациях Псковской области и других регионов Российской Федерации. Задачей совместной деятельности колледжа и руководства учреждений здравоохранения г. Великие Луки и юга Псковской области является привлечение и закрепление молодых специалистов для решения кадрового вопроса.