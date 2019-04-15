Общество

Число позитивно относящихся к Сталину россиян впервые превысило 50% - опрос

Растет число россиян, испытывающих чувство уважения к Иосифу Сталину и считающих, что он сыграл положительную роль в развитии страны, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Согласно опросу, 51% респондентов позитивно относятся к И.Сталину, что является максимальным показателем за последние 20 лет. Из их числа - у 4% россиян образ «вождя» вызывает чувство восхищения, у 41% - уважения, а еще у 6% опрошенных - чувство симпатии. Безразличие к И.Сталину высказали 26% участников опроса. Ненавидят и до сих пор боятся «вождя всех народов» 8% респондентов, отмечается в опросе.

Социологическое исследование показало, что в настоящее время более двух третей россиян (70%) убеждены, что И.Сталин сыграл положительную роль в жизни страны, в том числе, 18 % участников опроса уверены, что его роль была «целиком положительной». Это также самый высокий за последние два десятилетия показатель отношения россиян к деятельности Сталина.

Мнение об отрицательной роли И.Сталина в истории страны высказали 19% сограждан.

При этом, по данным социологов, число россиян, считающих оправданными жертвы советского народа в сталинскую эпоху, превысило количество тех, кто убежден, что понесенным жертвам нет оправдания (46% против 45%).

Опрос был проведен 21-27 марта 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1638 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.