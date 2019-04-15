Общество

Путин подписал закон о передаче с 2020 года акцизов на этиловый спирт в регионы РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о передаче с 2020 года в региональные бюджеты доходов от акцизов на этиловый спирт из всех видов сырья, а также доходов от акцизов на спиртосодержащую продукцию.

Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает «Интерфакс».

Госдума приняла законопроект 9 апреля, 10 апреля он был одобрен Советом Федерации.

Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ в начале апреля в Госдуму внес Минфин. «В целях дополнительной компенсации выпадающих доходов субъектов предлагается с 2020 года акцизы на спирт, а также спиртосодержащую продукцию зачислять в бюджеты субъектов по нормативу 100%», - говорил ранее замминистра финансов Илья Трунин на заседании комитета Госдумы по бюджету.

В настоящее время в федеральный бюджет перечисляется 50% акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья, 100% акцизов на этиловый спирт из всех видов сырья, за исключением пищевого, и 50% акцизов на спиртосодержащую продукцию. Данные акцизы с 2020 года предлагается перечислять в бюджеты субъектов РФ в размере 100%.