Общество

Стартовал VII Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»

Ставший традиционным, в этом году седьмой по счету, Международный конкурс средств массовой информации «Ганза - связь времен» стартовал в Пскове 15 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города. В этом году его решено продлить до 20 сентября.

Разработано и утверждено Положение, в котором отмечается, что цель конкурса - способствовать сближению и взаимопониманию народов России и Европы, развитию межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, культуры, туризма, инвестиций на основе исторического и современного опыта ганзейских связей. Одна из важнейших составляющих конкурса - бережное отношение к истории, популяризация проводимых под эгидой Международного Ганзейского союза ежегодных Международных Ганзейских дней и инициированных Союзом Русских Ганзейских городов Русских ганзейских дней как масштабных площадок для продвижения культурного, туристического и делового сотрудничества и уникального формата событийного туризма.

Участвовать в конкурсе могут все виды СМИ, а также авторы блогов и страниц в социальных медиа, насчитывающих от 4000 подписчиков. К конкурсу допускаются материалы, вышедшие в свет с 1 июля 2018 года по 15 августа 2019 года. Темы работ, представленные на конкурс, должны касаться ганзейских связей, туризма, истории, культуры, а также рассказа о людях, вносящих вклад в развитие ганзейского движения. Работы вместе с заполненной заявкой принимаются до 6 сентября 2019 года по электронной почте pressa@pskovgorod.ru, также отправить работы можно курьерской службой: 180000, Псков, ул. Некрасова, 14, 6-й кабинет.

Международное профессиональное и общественное жюри, сформированное из опытных журналистов и руководителей СМИ, а также общественных деятелей, историков, представителей науки, культуры, искусства, политики и бизнеса русских и ганзейских городов оценят работы журналистов по 10 критериям и десятибалльной шкале. Три работы в каждом виде СМИ, набравшие наибольшее количество баллов, войдут в число номинантов, из которых будут определены лучшие (1, 2 и 3 места).

Организатором конкурса выступает управление культуры администрации города Пскова.