Общество

Кадастровая палата по Псковской области работает с населением в соцсетях

Социальные сети пользуются большой популярностью у населения, поэтому давно применяются как эффективный инструмент взаимодействия государственных ведомств с населением. Кадастровая палата по Псковской области освещает свою деятельность в «ВКонтакте», Facebook, Twitter и «Одноклассниках». Кроме этого создан аккаунт в Instagram, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Став участником официальной группы или страницы, жители Псковской области смогут оперативно получать самые свежие новости о деятельности Филиала, предоставляемых услугах в сфере осуществления государственного кадастрового учета недвижимости и регистрации прав, проводимых реформах, внедрении современных процедур и передовых технологий. На страницах Филиала размещены не только текстовые материалы, но и полезные видеоролики, разъясняющие порядок и способы получения услуг.

Кадастровая палата по Псковской области приглашает граждан, кадастровых инженеров и представителей бизнес-сообществ в официальные группы ВКонтакте,Facebook, Twitter, Одноклассники и Instagram.