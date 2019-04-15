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Общество

Жители Пскова и района, имеющие длительный страховой стаж, могут выйти на пенсию досрочно

16.04.2019 11:04|ПсковКомментариев: 0

Жители Пскова и Псковского района, имеющие длительный страховой стаж, могут выйти на пенсию досрочно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Пенсионного фонда в Пскове и Псковском районе, с 1 января началось поэтапное повышение пенсионного возраста. Начиная с 2028 года, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 лет. При этом с 2024 года минимальный требуемый страховой стаж для назначения пенсии составит 15 лет.

В то же время в пенсионном законодательстве появился новый вид досрочной пенсии, предусматривающий льготы гражданам, которые в течение своей трудовой деятельности значительно перевыполнили требования к продолжительности страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях.

Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая пенсия по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).

В соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 № 400 «О страховых пенсиях» при исчислении страхового стажа - 37 лет для женщин и 42 года для мужчин - в него включаются следующие периоды:

  • периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации;
  • период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

Так называемые «нестраховые» периоды - уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву - в данном случае в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии по этому основанию, не засчитываются.

В первые два года переходного периода (2019 - 2020 годы) лица, имеющие длительный стаж, могут оформить страховую пенсию по старости: женщины- 55 лет, мужчины - 60 лет.

На сегодняшний день 12 жителей Пскова и Псковского района, имеющие длительный стаж, обратились в органы ПФР с заявлениями на досрочный выход на пенсию.

На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru работает «Личный кабинет гражданина», одним из ключевых серверов которого является информирование граждан о сформированных пенсионных правах. С помощью этого сервиса можно узнать о пенсионных правах, сформированных на основе данных, которые Пенсионный фонд получил от работодателей - о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных страхователем страховых взносов, количестве пенсионных баллов.

Теги: #пфр #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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