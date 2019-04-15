Общество

В Пскове после вмешательства прокуратуры работникам «Ростэка» выплачены долги по зарплате на сумму более 1 млн рублей

Прокуратурой города Пскова принят комплекс мер, направленных на восстановление прав работников АО «Ростэк» на своевременную оплату труда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, решением Арбитражного суда Псковской области указанное акционерное общество признано банкротом.

На момент принятия судебного решения в организации имелась задолженность по оплате труда перед 31 работником на общую сумму более 1 млн рублей.

В этой связи заместителем прокурора города Пскова в адрес руководителя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, кроме того, по постановлению прокурора руководитель организации привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, в интересах работников в суд направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате, которые судом удовлетворены.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, постоянной работе с конкурсным управляющим и дебиторами, долг по оплате труда перед работниками АО «Ростэк» погашен в полном объеме.