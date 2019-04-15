Общество

Жители микрорайона Овсище вышли на субботник

14 апреля в рамках объявленного месячника по благоустройству и уборке города жители микрорайона Овсище вышли на уборку территории. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в течение двух часов добровольцы убирали мусор в большие пакеты вдоль пешеходной дорожки от дома № 15 по улице Ижорского батальона до магазина «Магнит».

Как сообщили участники субботника, наиболее засоренным местом, прилегающим к пешеходной дорожке, является заброшенный жилой дом, который находится в частной собственности. В связи с этим, жителей микрорайона волнует вопрос, какова вообще ответственность частного собственника, допустившего захламление своей территории.

Принимавший участие в субботнике депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков пообещал помочь жителям разобраться в данном вопросе и направить соответствующий запрос в управление городского хозяйства администрации города Пскова.