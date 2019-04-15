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Общество

Закон об устойчивом Рунете принят Госдумой

16.04.2019 11:36|ПсковКомментариев: 0

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об устойчивом Рунете.

Инициатива, нацеленная на защиту российского сегмента интернета, БЫЛА внесена в нижнюю палату 14 декабря 2018 года. Ее авторы - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.

Закон создает независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ.

Как говорится в пояснительной записке к документу, закон «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». В соответствии с ним, вносятся изменения в законы «О связи» и «Об информации».

Как сообщает «Интерфакс», закон освобождает операторов связи от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенной информацией. Это распространяется на случаи, если оператор связи установил в своей сети «технические средства противодействия угрозам», пояснил ранее журналистам председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

По действующему законодательству операторы связи должны сами блокировать весь запрещенный контент.

Принятый во вторник закон предусматривает использование средств отечественного шифрования для госорганов, органов местного самоуправления, государственных муниципальных унитарных предприятий, государственных муниципальных учреждений. Это касается взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами, физическими лицами и организациями.

Согласно закону, в случае жалоб абонентов на сбои в сети после установки в ней устройств по предотвращению угроз операторы связи сначала должны будут обратиться в Роскомнадзор.

«То есть, если гражданин, недовольный обслуживанием, обратился в суд, не договорившись с оператором, то у оператора есть право направить в Роскомнадзор представление с запросом на подтверждение того, что этот сбой был связан с деятельностью технических средств», - отметил Л.Левин.

По его словам «каждый такой случай должен рассматриваться в суде, и суд будет принимать решение».

Инициатива предусматривает, что внутренние, изолированные от интернета сети различных организаций не подпадают под действие законопроекта о Рунете.

Закон определяет, что именно Роскомнадзор координирует обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета на территории РФ.

Данный законодательный акт передает правительству РФ полномочия утверждать порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора связи технических средств противодействия угрозам.

Кроме того, министерство цифрового развития, вместо Роскомнадзора, по согласованию с ФСБ РФ будет утверждать требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, а также порядок соблюдения собственниками или иными владельцами этих точек требований по правомерному подключению к ним сетей связи.

Предусматривается, что в случаях возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзором может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования в утвержденном правительством РФ порядке.

Виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета будет определять правительство, говорится в законе.

С целью приобретения практических навыков по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ Интернета законом вводится возможность проведения учений.

Закон предусматривает поэтапные сроки вступления его в силу.

«Поскольку закон предполагает принятие ряда подзаконных актов разного уровня, он будет вступать в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной - с 1 января 2021-го года», - сказал Л.Левин.

Также с 2021 года должны вступить положения об обязанности госорганов шифровать при помощи отечественных средств используемую электронную информацию, добавил глава комитета.

Комментируя в целом инициативу, Л.Левин пояснил, что «с точки зрения рядового пользователя вступление в силу этого закона не повлияет на пользование интернетом».

Председатель комитета отметил, что «все рассуждения о том, что после принятия закона интернет в России будет работать, как в Китае, некорректны и не соответствуют действительности».

«Мы не запрещаем работу западных сервисов в нашей стране, а всячески приветствуем их работу и стараемся интегрировать их развитие на территории РФ», - сказал Л.Левин.

«Закон принимается не для того, чтобы блокировать что-то такое, что сегодня не блокируется. Речь идет о совершенствовании работы зоны РФ в интернете более эффективно», - сказал парламентарий.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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