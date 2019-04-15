Общество

Два школьных музея в Псковской области отмечены на федеральном уровне

Опыт работы двух образовательных учреждений Псковской области по популяризации истории и культуры родного края отмечен на федеральном уровне. Они вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей - 2018», проведенного в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Среди лучших - музей боевой и трудовой славы Середкинской средней школы (Псковский район) и музей истории 254-го гвардейского стрелкового полка имени Героя Советского союза Александра Матросова, организованный при Доме детского творчества города Великие Луки. Лауреаты будут награждены специальными дипломами.

Всего в 60 субъектах РФ на участие в конкурсе поступило более 2 тысяч заявок. Их рассмотрела и оценила экспертная комиссия. В итоге был назван 21 победитель и определены 44 лауреата, в число которых вошли и представители Псковской области.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, ведется специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне, в рамках которого в регионах реализуются такие проекты, как «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.