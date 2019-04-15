Общество

В Псковской области запрещен ввоз 250 килограммов готовой мясной продукции

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Долосцы запрещен ввоз 250 килограммов готовой мясной продукции в ассортименте, произведенной предприятиями ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Слонимский мясокомбинат» и ОАО «Калинковичский мясокомбинат», сообщили Псковской Ленте Новостей в Россельхознадзоре.

Товар следовал автомобильным транспортом из Республики Беларусь для дальнейшей реализации на территории Псковской области.

В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторами Управления выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Должностные лица ведомства также установили факт нарушения правил транспортировки продукции, требующих соблюдения температурного режима – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение готовой мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения в отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.