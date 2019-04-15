Общество

20 тонн белорусских яблок не доехали до получателя

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Долосцы запрещен ввоз 20 тонн свежих яблок. Продукция следовала автомобильным транспортом из Республики Беларусь в Смоленск, сообщали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Согласно Указанию Россельхознадзора от 09.04.2019, в связи с возможной фальсификацией страны происхождения подкарантинной продукции, поставляемой из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации, Россельхознадзором с 12 апреля 2019 года введены временные ограничения на поставки яблок и груш.

В связи с этим ввоз 20 тонн плодоовощной продукции на территорию Российской Федерации запрещен.