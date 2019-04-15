Общество

Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в спортивном празднике «Папа, мама, я - спортивная семья»

В Псковском филиале Академии ФСИН России прошел спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», в котором поучаствовали самые активные любители спорта из числа сотрудников вместе со своими семьями - всего 11 команд, с детьми различного возраста. УФСИН России по Псковской области представляли 6 семей, многие из которых являются постоянными участниками мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В спортивной эстафете участников ждала очень насыщенная программа. Родителям вместе с детьми предстояло продемонстрировать свои силы и навыки в различных спортивных состязаниях. Уже с первых минут азарт борьбы настолько захватил всех спортсменов, что судейской коллегии было непросто в определении лучших.

По итогам состязаний победителями стала - семья Дениса Бучинского СИЗО-1. Стоит отметить, что пальму первенства семья Дениса забирает уже не в первый раз.

Остальные 10 команд завоевали призовые места в различных номинациях, а именно: самая смелая, спортивная, сплоченная, волевая, быстрая, ловкая, находчивая, дружная и даже самая веселая семья.

Добавим, руководство УФСИН России по Псковской области уделяет большое внимание работе с личным составом и поощряет участие сотрудников в общественно-культурной жизни Управления.