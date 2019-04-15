Общество

С начала 2019 года специалисты Псковского облсовпрофа провели для профсоюзных активистов 38 семинаров-тренингов

С января 2019 года в рамках программы «Социально-психологическая реабилитация» специалисты Псковского облсовпрофа провели 38 семинаров-тренингов для профсоюзных активистов региона. По информации заместителя заведующего отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий по социально-психологической работе Валерии Мишаковой, на сегодня в тренингах приняли участие 332 члена профсоюзов работников здравоохранения, народного образования и науки, связи, лесных отраслей, радиоэлектронной промышленности, культуры, жизнеобеспечения, автотранспорта и дорожного хозяйства, представители Роспрофпрома.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в профсоюзе, в ходе семинаров обсуждаются вопросы правозащитной, информационной и организационной работы в первичной профсоюзной организации, организуются тренинги по мотивации профсоюзного членства, профилактике эмоционального выгорания, восстановлению доверия к профсоюзам, личностному росту и другие.

Последний такой семинар-тренинг прошел на туристической базе «Пушкиногорье» для членов профсоюза работников здравоохранения из Великих Лук, Бежаниц и Локни. Профсоюзные активисты приняли участие в мотивационных тренингах, познакомились с информацией о работе Инспекции труда Псковского облсовпрофа, которую им представил руководитель данного структурного подразделения Андрей Стегний, подробно рассказавший и о правовой работе инспекторов облсовпрофа по контролю за соблюдением трудового законодательства, и о судебной практике по вопросам пенсионного обеспечения работников здравоохранения, и об общественном профсоюзном контроле в сфере охраны труда. Также члены профсоюзов изучили возможности информационных ресурсов, которыми располагает Псковский облсовпроф, обсудили итоги Форума по организации единой переговорной кампании, текущие правозащитные кампании, которые ведут профсоюзы Псковской области.

Кроме того, участники семинара посетили один из музеев Пушкинского музея-заповедника – мельницу и крестьянскую усадьбу пушкинской поры в деревне Бугрово.

В завершении программы они стали участниками большой интеллектуальной игры, которая помогла закрепить изученный в ходе семинаров материал по профсоюзной тематике.