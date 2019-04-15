Общество

2,5 тыс. кубометров мусора, по предварительным данным, будет образовано на псковской Ганзе

По предварительным данным, 2,5 тыс. кубометров мусора будет образовано в Пскове в период проведения Международных Ганзейских дней, которые пройдут этим летом. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 16 апреля директор ООО «Экопром» Сергей Пайст, отвечая на вопрос, как городские власти и регоператор будут решать вопрос с уборкой и вывозом мусора на Ганзе.

«Я прикинул предварительный объем. Возможно, в эти дни будет образовано порядка 2,5 тыс. кубов мусора. На данный момент с УГХ прорабатывается вопрос по определению мест установки емкостей для сбора отходов. «Основной вопрос - установка большого числа урн в Пскове, чтобы люди не шли далеко для того, чтобы что-то выбросить», - пояснил он.

Кроме того, Сергей Пайст сообщил, что регоператор открыт для диалога с властями города в контексте обсуждения вопросов по обращению с ТКО в период Ганзы, однако высказал мнение, что за годы, прошедшие с момента, когда стало известно, что Псков примет Ганзейские дни в 2019 году, можно было бы много всего предусмотреть заранее.

Напомним, на пресс-конференции глава Пскова Иван Цецерский сообщил журналистам, что на вывоз отходов в период проведения Ганзейских дней заложено 3 млн рублей.