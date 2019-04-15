Общество

Единая база потребителей услуг «мусорного» регоператора будет создана в Псковской области

Единую базу потребителей услуг планирует создать на территории Псковской области регоператор по обращению с ТКО. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 16 апреля директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

«Единой информационной системы, которая могла бы отражать реальную картинку по количеству отходообразователей, в Псковской области до сих пор не было», - пояснил он.

Напомним, ранее Сергей Пайст отметил, что со стороны псковичей возникало много вопросов по поводу начисленной платы за вывоз ТКО в квитанциях, но в последнее время число таких жалоб сократилось. Корректный расчет за услуги по вывозу мусора для всех муниципальных образований региона будет произведен в апреле, пояснил директор компании-регоператора. Полностью урегулировать процесс начисления платы за услуги по вывозу ТКО планируется в течение полугода с момента начала реализации мусорной реформы в регионе.