Общество

Регоператор ТКО оказывает муниципалитетам Псковской области содействие в проведении субботников

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области оказывает муниципалитетам содействие в проведении субботников в весенний период. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 16 апреля директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

«В наш адрес обратились органы местного самоуправления и администрация Псковской области с просьбой оказать содействие в проведении субботников. Также к нам постоянно поступают обращения от инициативных граждан, которые хотят поучаствовать в уборке города и других муниципальных образований», - рассказал директор компании, добавив, что регоператор собирается принять участие в Едином дне уборки, который пройдет в Пскове 25 апреля.

В целом в общем графике по региону значится около 200 субботников, которые пройдут до конца апреля, и этот график постоянно дополняется. Зачастую регоператор идет навстречу властям и инициативным гражданам в части вывоза мусора с убираемых общественных территорий, а также с территории школ и детских садов.