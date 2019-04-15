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Общество

Михаил Ведерников принял участие в командно-штабном учении ГУ МЧС России по Псковской области

16.04.2019 14:41|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 16 апреля, принял участие в командно-штабном учении ГУ МЧС России по Псковской области по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, КШУ открылось под руководством министра РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева в режиме ВКС.

Михаил Ведерников доложил о выполнении превентивных мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону. В целях своевременного реагирования на возможные ЧС в период паводка в Псковской области создана группировка сил и средств из 2,4 тыс человек, 616 единиц техники, 91 плавсредства и 7 воздушных судов. Уточнен перечень из 59 пунктов временного размещения людей, которые способны принять более 5 тыс человек. Создан резерв финансовых средств в объеме 10 млн рублей и материальных ресурсов в объеме более 19 млн рублей. В конце февраля проведены взрывные работы по ослаблению ледового покрова, осуществляется регулярный мониторинг обстановки на водоемах области. Организована доставка продуктов и товаров первой необходимости населению, проживающему на островах. «Комплекс предпринятых мер позволил обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод. В настоящее время паводковая обстановка на территории области стабильная, подтоплений нет, ухудшение обстановки не прогнозируется», - подчеркнул глава региона.

В части подготовки к пожароопасному сезону также выполнен комплекс мероприятий, который, по мнению специалистов, позволит минимизировать количество природных пожаров и последствия от них. Михаил Ведерников напомнил, что с 10 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим. Проводится информирование населения о недопущении нарушений требований пожарной безопасности: в ходе рейдов и сходов граждан проинструктировано более 4 тыс человек, распространено свыше 25 тыс листовок, привлечены к административной ответственности порядка 70 человек.

В зоне особого внимания 53 населенных пункта, граничащих с лесными массивами. Обустроено 104 км противопожарных минерализованных полос, проведена опашка территорий. Для своевременного обнаружения лесных пожаров функционирует система «Лесохранитель», которая покрывает более 90% земель лесного фонда. Для ликвидации палов травы и природных пожаров сформированы патрульно-маневренные и патрульные группы, насчитывающие в общей сложности 151 единицу техники и более 450 человек. Для тушения лесных пожаров оборудовано 5 пожарно-химическихстанций, на вооружении которых находятся 109 единиц техники. Для ликвидации возможных ЧС вследствие природных пожаров сформирована аэромобильная группировка в количестве 60 человек и 7 единиц техники. Состав сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации природных пожаров, составляет боле 4 тыс человек и 576 единиц техники.

На меры пожарной безопасности и организацию мероприятий по защите лесов предусмотрено 32 млн рублей. Дополнительно в рамках федерального проекта «Экология» для обеспечения пожарной безопасности лесного фонда выделено более 49 млн рублей, сообщил Глава региона.

Добавим, командно-штабное учение ГУ МЧС России по Псковской области проходит с 16 по 18 апреля в три этапа. На первом этапе отрабатываются превентивные мероприятия, включающие в себя введение режима повышенной готовности, приведение в готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС в количестве 4,8 тыс человек, 768 единиц техники, 61 плавательного средства и 7 воздушных судов. На втором этапе планируется отработка практических действий сил и средств по ликвидации ЧС, связанных с паводком, а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. На третьем этапе будет проведена отработка действий по ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров.

В учении примут участие подразделения ГУ МЧС России по Псковской области, а также силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Псковской области. Цель мероприятия - совершенствование взаимодействия и обмена информацией федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при ликвидации ЧС, а также выполнение мероприятий по ликвидации ЧС, наращиванию группировки сил и средств, организации практических действий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС.

Теги: #ГУ МЧС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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