Общество

Минфин предлагает легализовать онлайн-продажи ювелирных изделий

Минфин России разработал проект изменений в законодательство, направленных на легализацию продажи ювелирных изделий в интернете. Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев.

«Есть правовая коллизия. Она заключается в том, что ювелирные изделия являются товаром ограниченного оборота или контролируемого. Как алкоголь и сигареты, (их - ред.) нельзя купить в интернете. Нужно внести изменения. Наша задача - легализовать интернет», - сказал он.риллиан

«Мы понимаем, что наши ювелиры-художники выставляют либо на E-bay, либо на Amazon, и имеют спрос, но непонятно, почему российские граждане не могут делать то же самое, покупать их изделия», - добавил Моисеев. По его словам, сначала необходимо внести изменения в законодательство, а затем подготовить проект изменений в указ президента, согласно которому сейчас свободная реализация этих товаров запрещена.

«Мы только начали. Я думаю, если в этом году успеем, то будет хорошо», - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках внесения изменений.