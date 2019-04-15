Общество

15 лет исполняется в этом году Федерации мотоспорта Псковской области

15 лет исполняется в этом году Федерации мотоспорта Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил руководитель федерации Алексей Караваев на пресс-конференции 16 апреля.

«Год для нашей федерации очень значимый. Будем продолжать готовить юных спортсменов. Несмотря на трудные условия, мы есть и живем», - отметил Алексей Караваев. Также он выразил надежду, что в Дни города Пскова удастся провести соревнования среди юных спортсменов на трассе в районе улицы Яна Райниса.

Также руководитель псковской федерации мотоспорта выразил благодарность администрации Псковской области, губернатору Михаилу Ведерникову, мотоклубу «Ночные волки», руководству ДОСААФ за помощь и содействие в организации соревнований по мотоспорту.