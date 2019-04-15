Общество

Сюрпризы обещает руководство «Акваполиса» в честь дня рождения единственного аквапарка Псковской области

Аквапарку «Акваполис» в Пскове исполняется три года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного комплекса, в честь этого события аквапарк устраивает большой праздник на целых три дня - 29, 30 апреля и 1 мая.

В администрации аквапарка не разглашают пока всех тонкостей праздника, но обещают, что будут скидки и сюрпризы!

За свою 3-летнюю историю аквапарк уже успел полюбиться не только псковичам, но также гостям из Ленинградской и Новгородской областей. За это время в аквапарке прошел не один десяток разнообразных развлекательных и спортивных программ.

Здесь проводят регулярные занятия по плаванию и развитию для детей, а также оздоровительные программы для взрослых.

Аквапарк получил особую популярность среди гостей с детьми, которые с особенной любовью относятся как в общем к аквапарку, так и в частности, к детскому городку.