Общество

В Псковской области проходит акция «Открытый урок: Что такое экзамены?»

Во всех муниципалитетах Псковской области проходит акция «Открытый урок: Что такое экзамены?». 15 апреля первый заместить председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников рассказал учащимся 8 классов Псковской инженерно-лингвистической гимназии, что такое экзамены, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Ребята подробно узнали о Всероссийских проверочных работах, Национальных исследованиях качества образования и конечно, о предстоящей в следующем году, процедуре государственной итоговой аттестации.

Первый заместить председателя комитета по образованию Псковской области отметил, что процедуры ЕГЭ и ОГЭ совершенствуются, экзамены становятся более технологичными: печать экзаменационных материалов в аудиториях, сканирование в аудиториях и в пунктах, онлайн видеонаблюдение, передача экзаменационных материалов через интернет.

«Самое главное хорошо заниматься в течение года тогда на всех контрольных работах и экзаменах будет уверенность в своих знаниях и успех», - напутствовал 8-классников Геннадий Барышников.

Директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии, рассказала о своем опыте сдачи экзаменов и посоветовала ребятам учиться, стремиться узнавать новое, быть активными, верить в свои силы.

Также на уроке психолог Псковской инженерно-лингвистической гимназии провела мастер-класс по психологической готовности к экзаменам. Она рассказала, что такое стресс, показала приемы как с ним справляться.