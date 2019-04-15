Общество

Студенты псковской Академии ФСИН посетили Военно-исторический музей в Острове

Экскурсия в военно-исторический музей-заповедник для студентов факультета подготовки государственных и муниципальных служащих была организована с целью военно-патриотического воспитания и расширения кругозора обучающихся в рамках акции «Живая история». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Экспозиция, которую смогли увидеть студенты в Военно-историческом музее-заповеднике, была посвящена героям двух мировых войн, а также гражданской войны: на выставке – уникальные экспонаты оружия, личные вещи участников боевых действий.

«По фотографиям, документам, образцам вооружения и боеприпасов обучающиеся смогли узнать новые факты о Великой Отечественной войне. Собранные коллекции стрелкового вооружения, военного мундира и снаряжения также произвело впечатление на студентов, для которых музейные экспонаты становятся «живой историей», красноречиво рассказывающей о военных буднях, ратном подвиге и боевой славе наших соотечественников», – отметил декан факультета подготовки государственных и муниципальных служащих псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Пилявец.