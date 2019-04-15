Общество

Пскович отстоял в суде свои права на возврат дверей надлежащего качества

Пскович заказал в магазине межкомнатные двери, общей стоимостью 22 600 рублей. После того, как указанный товар был ему доставлен на дом, оказалось, что двери ему не подходят по размеру. В претензионном (досудебном) порядке в возврате средств за товар не подошедший по размеру потребителю было отказано. Данная информация опубликована на сайте псковского Роспотребнадзора.

Данный факт послужил основанием для обращения потребителя в суд. Специалист Управления Роспотребнадзора по Псковской области принял участие в судебном заседании и в дальнейшем дал письменное заключение в целях защиты нарушенных прав потребителя. По результатам рассмотрения указанного дела судом было вынесено решение, в котором магазин обязали вернуть уплаченные за товар денежные средства, компенсировать представительские расходы и причиненный моральный вред, а всего 50 400 рублей.