Общество

В Псковской области проведена оперативно-профилактическая операция «Охота»

С целью выявления и пресечения фактов незаконной охоты и браконьерства, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, 13 апреля на территории ряда районов Псковской области, сотрудниками Росгвардии проведена оперативно-профилактическая операция «Охота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

В мероприятиях были задействованы сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы, ОМОН, СОБР Управления Росгвардии по Псковской области и представители Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

В ходе операции проверено 64 владельца охотничьего оружия. В результате правоохранители выявили 5 фактов нарушения правил оборота гражданского оружия.

Также сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.