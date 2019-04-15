Общество

В Пскове транспортные полицейские сыграли в «Зарницу»

В Пскове сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями молодежного клуба «Альтер-Эго» приняли участие в военно-тактической игре «Зарница». Мероприятие было создано на основе реальных исторических событий, связанных с победой Русских княжеств над Золотой Ордой. Его целью стало патриотическое воспитание подрастающего поколения и формирование интереса к истории Российского государства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском ЛО МВД России на транспорте.

В лесопарковой зоне 76 юношей и девушек со своими наставниками разделились на команды «Золотая орда», «Новгородское княжество», «Киевское княжество» и «Рязанское княжество», каждая из которых заняла в лесу свое укрепление - «крепость». Задача участников - удержать свою крепость и не дать захватить свой флаг. Полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Псковского ЛО МВД России на транспорте старший сержант полиции Дмитрий Лебедев выступил в качестве десятника в Золотой Орде. Четко организованная атака одной из команд на отряд «неприятеля» привела к захвату трофея и, соответственно, к победе.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Владимир Дементьев, майор полиции Наталья Васильева и капитан полиции Виктор Ефимов оказали помощь в организации, сопровождении детей по пути к месту проведения игры, провели инструктаж по технике безопасности.

По окончании мероприятия транспортные полицейские напомнили ребятам о правилах поведения на объектах транспортной инфраструктуры и ответственности за их нарушение, а ребята поблагодарили стражей правопорядка за проведенную увлекательную игру и пообещали не нарушать действующее законодательство.