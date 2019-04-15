Общество

55 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

За период с 9 апреля по 16 апреля в Псковской области по оперативной информации в лечебно – профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей - 55 человек, из них 12 человек дети, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области».

Иммуноглобулин введен – 3 детям (1 – Островский район, 1 – Псков, 1 – Порховский район).

Акарицидные обработки проведены всего на площади – 4,5 га, в том числе: Дедовического района – 2 га на территории МБДОУ № 2 «Детский сад № 2» - 1 га, МБДОУ № 3 «Детский сад № 3», в городе Пскове – 2,5 га на территории МБДОУ № 32 № «Детский сад № 32», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» - 1 га, МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей».

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчетную неделю на исследования поступило 29 клещей, из них:

исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит – 6 клещей, результаты исследования отрицательные.

исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз исследовано 23 клеща, из них 6 – положительные на клещевой боррелиоз.

За анализируемый период привито вакциной ИПиВЭ им. Чумакова РАМН «КлещЭ-вак» против клещевого вирусного энцефалита 100 человек, из них 4 человека дети.

Необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области. Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте, телефон 56-55-63.

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).