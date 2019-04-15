Общество

В Пскове состоится литературно-музыкальный квартирник

22 апреля в 17:00 состоится литературно-музыкальный квартирник в Проектном офисе «Команды 2018». На вечере будут представлены литературные и музыкальные произведения на тему «Любовная лирика», сообщается в официальной группе Профкома студентов ПсковГУ в соцсетях.

«Если вы любите стихи, являетесь автором стихотворений собственного сочинения и просто хотите провести вечер в приятной компании за чашечкой чая, то мы будем рады вас видеть на нашем вечере», - пишут организаторы.

Вечер проводится в рамках мероприятия Профкома студентов ПсковГУ «Месяц общежитий».

Напомним, месяц общежитий - это проект, который реализуется на базе ПсковГУ с 2017 года. Цель проекта - активизировать студенческие советы и проживающих в общежитии,чтобы доказать, что их общежитие самое лучшее: самое активное, спортивное, уютное. В этом году в проекте принимают участие 7 общежитий ПсковГУ.