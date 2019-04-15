Общество

ИК-4 прошла сборовая подготовка с сотрудниками отделов охраны

На базе исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области (Середка) прошли учебно-методические сборы, с заместителями начальников учреждений и начальниками отделов охраны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе учебно-методических сборов были подведены итоги служебной деятельности подразделений охраны учреждений УИС области, за первый квартал текущего года. Сотрудниками отдела организации службы охраны УФСИН, ЦИТОВ доводились, до присутствующих, обзоры и информационные письма, поступившие из ФСИН России. Кроме того, в ходе мероприятия, оглашали результаты смотра-конкурса на лучшую наглядную агитацию, посвященную 25-летию службы охраны УИС и 110-летию кинологической службы УИС, лучшие отделы охраны награждены дипломами.

Помимо этого, сотрудники участвовали в практических занятиях, а в период огневой подготовки, показали свои практические навыки обращения с оружием, при отработке нормативов и выполнении упражнений учебных стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Руководство службы охраны УФСИН подчеркнуло значимость проведенного мероприятия, направленного на повышение уровня подготовки личного состава.