Общество

Стартовала международная акция «Кораблик доброты 2019» в Пскове

В Пскове стартовала международная благотворительная акция «Кораблик доброты 2019». Студенческий центр поддержки маломобильных граждан и Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих организовала сбор книг для детей Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщается в официальной группе ПсковГУ в соцсетях.

«Малышам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, так нужны позитивные эмоции, яркие впечатления и добрые слова. А где все это можно найти? Конечно, в книге», - пишут организаторы, призывая к участию в акции.



В дар принимаются книги с картинками, с наклейками, книжки-игрушки. Также отмечается, что вместе с книгами можно принести изготовленные в любой технике бумажные кораблики, на которых могут быть написаны добрые пожелания детям и слоган акции «Будь на волне – читай».

Сбор книг продлится до 25 апреля.



Приносить книги можно по адресу: