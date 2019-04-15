Михаил Ведерников проинспектировал ход реконструкции стадиона «Машиностроитель»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 16 апреля, проинспектировал ход работ по реконструкции стадиона «Машиностроитель». На стройплощадке также присутствовали председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, Глава администрации города Пскова Александр Братчиков и представителей подрядных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской облсти.
На сегодня на объекте в котлованах под малую и большую трибуны, административное здание произведена заливка фундаментной плиты, ведется установка фундаментно-стеновых блоков. В то же время по некоторым направлениям работ есть 2-недельное отставание от графика.
Глава региона поручил пересмотреть график, чтобы оперативно ликвидировать существующее отставание и выйти на плановые работы. «Полностью объект должен быть сдан до конца года, но к Ганзе поле, трибуны, саму площадку необходимо привести в порядок», — сказал Михаил Ведерников и дал поручение составить протокол, в котором будут зафиксированы все обязательства генерального подрядчика, субподрядчиков и администрации города.
Кроме того, в ближайшее время на площадке пройдет выездное совещание с участием представителей Министерства спорта РФ.
«Контроль за реконструкцией объекта будет постоянным», — заключил губернатор.
Отметим, что на сегодняшний день осуществляется первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель». Средства в размере 750 млн рублей были выделены при непосредственном участии губернатора в результате длительной, планомерной работы с профильными Министерствами и ведомствами. В рамках первой очереди планируется возвести административное здание, две зрительские трибуны с внутренними помещениями, установить искусственное футбольное поле с беговыми дорожками, две площадки под игровые виды спорта, обустроить парковку и провести общее благоустройство территории. Вторая очередь реконструкции предусматривает реконструкцию малого футбольного поля и здания манежа.