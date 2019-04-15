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Общество

Михаил Ведерников проинспектировал ход реконструкции стадиона «Машиностроитель»

16.04.2019 20:43|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 16 апреля, проинспектировал ход работ по реконструкции стадиона «Машиностроитель». На стройплощадке также присутствовали председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, Глава администрации города Пскова Александр Братчиков и представителей подрядных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской облсти.

На сегодня на объекте в котлованах под малую и большую трибуны, административное здание произведена заливка фундаментной плиты, ведется установка фундаментно-стеновых блоков. В то же время по некоторым направлениям работ есть 2-недельное отставание от графика.

Глава региона поручил пересмотреть график, чтобы оперативно ликвидировать существующее отставание и выйти на плановые работы. «Полностью объект должен быть сдан до конца года, но к Ганзе поле, трибуны, саму площадку необходимо привести в порядок», — сказал Михаил Ведерников и дал поручение составить протокол, в котором будут зафиксированы все обязательства генерального подрядчика, субподрядчиков и администрации города.

Кроме того, в ближайшее время на площадке пройдет выездное совещание с участием представителей Министерства спорта РФ.

«Контроль за реконструкцией объекта будет постоянным», — заключил губернатор.

Отметим, что на сегодняшний день осуществляется первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель». Средства в размере 750 млн рублей были выделены при непосредственном участии губернатора в результате длительной, планомерной работы с профильными Министерствами и ведомствами. В рамках первой очереди планируется возвести административное здание, две зрительские трибуны с внутренними помещениями, установить искусственное футбольное поле с беговыми дорожками, две площадки под игровые виды спорта, обустроить парковку и провести общее благоустройство территории. Вторая очередь реконструкции предусматривает реконструкцию малого футбольного поля и здания манежа.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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