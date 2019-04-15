Общество

Культработники из Дедовичей посетили Дновский район

16 апреля работники культуры поселка Дедовичи посетили Дновский район. Заведующая отделом по ТНК провела экскурсию по Дому ремесел, рассказала о традиционной народной кукле, выставке- продаже сувениров, выполненных Дновскими мастерицами и об обычаях и традициях района, сообщается в официальной группе Дновского районного культурного центра в соцсетях.

Также культработники посетили Русскую горницу в деревне Искра. Из слайд-экскурсии они узнали об Искровских окрестностях: парке, леднике и храме в Гористо.

Центральное место в горнице занимает печка, которой была посвящена интерактивная программа «Чудеса у Русской печки». После культурно-образовательной программы, гостям был предложен постный стол. Искровские местные жители приготовили постные блюда по местным рецептам и порадовали задушевными песнями.