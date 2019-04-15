Общество

Депутат Лидия Драгунова провела прием граждан

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Лидия Драгунова провела прием граждан 16 апреля. На личной странице в социальных сетях депутат сообщает, что граждане обращались не только с жалобами, но и с предложениями в сфере образования. Отдельной темой для обсуждения стало разъяснение прав в сфере труда и социальных отношений.

Также Лидия Драгунова отметила, что граждане задают вопросы по поводу строительства завода «Титан-полимер».

«Напомню, что мы с коллегами приняли постановление по итогам парламентского часа, в котором рекомендовали администрации области придать публичности решение экспертного совета «Моглино» об одобрении бизнес-плана завода «Титан-Полимер».Кроме того, рекомендовано официально публиковать информацию об этапах исполнения соглашения, в том числе о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и об их результатах», - пишет Лидия Драгунова.