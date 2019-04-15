Общество

Псковское землячество готово включиться в системную работу на благо Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 16 апреля, провел рабочую встречу с председателем некоммерческого партнерства «Псковское землячество» Владиславом Тумановым, в рамках которой обсуждались вопросы сотрудничества и перспективные направления совместной работы на благо региона и его жителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«Сейчас администрация Псковской области проводит большую и плодотворную работу по взаимодействию с правительством Москвы, подписано соглашение о сотрудничестве с мэром Сергеем Собяниным. Наступает пора задействовать потенциал тех людей, которые связаны с Псковской землей. Кто-то здесь родился, кто-то начинал работать, но потом волею судьбы оказался в Москве. Люди самые разные, но всех объединяет одно — звание псковича и любовь к Псковской земле», — отметил Владислав Туманов и поблагодарил губернатора за возможность «сверить часы» и наметить планы дальнейшей совместной работы.

Губернатор в свою очередь рассказал, что региональные власти ведут работу по созданию представительства администрации Псковской области в Москве и Санкт-Петербурге. Глава региона отметил, что представительство в столице в первую очередь будет ориентировано на взаимодействие с органами государственной власти РФ, чтобы в ручном режиме дорабатывать решения, которые принимаются на встречах в федеральных Министерствах и ведомствах, а представительство в Санкт-Петербурге будет содействовать продвижению региона на туристическом рынке и в деловой среде.

«Помощь землячества была бы хорошим дополнительным подспорьем для нас, но это должны быть не только и не столько представительские функции, а ежедневная, системная работа», — сказал Михаил Ведерников.

Со своей стороны губернатор выразил готовность оказывать поддержку мероприятиям псковского землячества, которые проводятся как в столице, так и в регионе.

«Московские псковичи готовы включиться в системную работу, засучив рукава. Очень большой опыт накоплен. Особенно приятно слышать, что будет воссоздано представительство Псковской области в Москве. Такая площадка нужна», — отметил Владислав Туманов.

По итогам встречи Михаил Ведерников и Владислав Туманов договорились составить перспективный план работы.

Напомним, что некоммерческое партнерство «Псковское землячество» создано в 1986 году. В его состав входят деятели науки и культуры, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, руководители федеральных органов власти, предприниматели и общественные деятели.