Общество

Эксперты выяснили, сколько зарабатывает управляющий рестораном в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты управляющих рестораном в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, управляющий рестораном в этом городе в среднем получает 53 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 82 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 75 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 59 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск - 53 000 рублей, Ленинградская область - 64 000 рублей в месяц.