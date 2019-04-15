Общество

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года. Однако в реальном выражении - то есть с учетом инфляции - выплаты увеличатся только на 9,5%. О прогнозируемом увеличении говорится в Сценарных условиях и основных параметрах социально-экономического развития на этот год и плановый период 2020-2024 годов, подготовленных Минэкономразвития. Документ есть в распоряжении «Известий».

Таким образом, в год пенсии будут повышаться примерно на 1,5%. Если в 2019 году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 15,4 тыс. рублей, то к 2024 году он достигнет 20 тыс. рублей, рассказали в Минтруде.

Эксперты подчеркивают, что такая динамика укладывается в поручение президента России Владимира Путина индексировать выплаты на 1 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, Минэкономразвития прогнозирует и рост зарплат на 14,6% за 2019-2024 годы. Отмечается, что такие изменения станут возможными при стабильной инфляции.