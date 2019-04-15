Общество

Ученые нашли способ облегчить жизнь аллергикам

Российские ученые выяснили, что горожан заставляет страдать от аллергии именно тот тополиный пух, который появляется у женских особей дерева. Как пишут «Известия», об этом рассказали в Институте молекулярной биологии (ИМБ) им. В.А. Энгельгардта РАН.

Таким образом, аллергикам можно помочь, перестав сажать «женские» тополи. Проблема заключается в том, что на момент посадки деревца не отличаются друг от друга, но в институте все-таки разработали способ определения пола у тополя.

«Заметить различия можно только в период размножения. Женские деревья образуют мельчайшие опушенные семена, приспособившиеся к распространению ветром. Множество таких семян - это и есть тот самый пух. Сам по себе он гипоаллергенен, но активно собирает и переносит пыльцу других растений и пыль. В остальном женские и мужские тополя очень похожи», - пояснила ведущий научный сотрудник лаборатории постгеномных исследований ИМБ Наталия Мельникова.

При этом саженцы деревьев выглядят одинаково, а различия становятся заметны только через 5-8 лет, когда тополя вырастают и начинают цвести. Для того, чтобы определять пол деревьев в раннем возрасте, ученые также предложили применять молекулярные маркеры - в ДНК мужских и женских тополей имеются различия.