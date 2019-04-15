Общество

В России создадут капли в нос от болезни Альцгеймера

Ученые Института биоорганической химии РАН создают инновационный препарат, которой способен остановить развитие слабоумия, сообщают «Известия».

Разрабатываемое лекарство в форме обычных капель в нос поможет сохранить пациентам с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными недугами достойное качество жизни.

Действие препарата основано на защите никотиновых рецепторов от токсичного бета-амилоидного пептида, который накапливается в тканях мозга и считается основной причиной возникновения болезни Альцгеймера. Известно, что число никотиновых рецепторов снижается у людей с признаками деменции.

«Дело в том, что в перегородке, которая находится между мозгом и носом, присутствуют никотиновые рецепторы. И когда синтезированное вещество с ними связывается, оно проходит гематоэнцефалический барьер. Препарат со временем накапливается в областях мозга, ответственных за память и другие когнитивные функции, и мы получаем возможность проследить вызванные им эффекты, - пояснил руководитель лаборатории биоинженерии противоопухолевых препаратов и искусственных нейромодуляторов ИБХ РАН Захар Шенкарев.

Действие вещества уже испытали на лабораторных мышах. Опыты показали, что у животных, получавших препарат, снизилась тревожность, повысилась мозговая активность и моторная память.