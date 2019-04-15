Общество

Школы Великолукского района присоединились к акции «100 баллов для Победы»

В школах Великолукского района состоялись всероссийская акция «100 баллов для Победы» и открытый урок «Что такое экзамены». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования района.

В акции «100 баллов для Победы», посвященной Году театра в России, приняли участие 73 человека из МОУ «Булынинская средняя школа», МОУ «Пореченская средняя школа имени К. С. Заслонова», МОУ «Переслегинская гимназия».

В гости к выпускникам МОУ «Булынинская средняя школа» пришли главный режиссер Великолукского драматического театра, заслуженный артист РФ Павел Сергеев, актер театра Михаил Морозо и актриса театра Екатерина Кудаева.

Выпускники МОУ «Пореченская средняя школа имени К. С. Заслонова» встретились с художниками и работниками отдела культуры Великолукского района.



В акции открытый урок «Что такое экзамены» приняли участие 135 человек из МОУ «Лычевская средняя школа имени М. К. Кузьмина», МОУ «Ивановская средняя школа», МОУ «Пореченская средняя школа имени К. С. Заслонова».

В МОУ «Лычевская средняя школа имени М. К. Кузьмина» школьникам рассказали о необходимости успешной сдачи экзаменов для получения важного документа об образовании, аттестата. Учащиеся 5–8 классов смогли испытать свои силы, выполняя типовые задания современного ЕГЭ по русскому языку и биологии.

На открытом уроке «Что такое экзамены» школьникам подробно рассказали о процедуре экзамена, из каких этапов она состоит. Учащиеся 5–8 классов узнали, что такое экзамены, и для чего они нужны, в каких классах им предстоит написать проверочные работы и итоговое сочинение. Ребята услышали, как настроиться на хорошую работу и отличный результат.