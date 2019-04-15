Великолучан призывают оказать помощь в подготовке очередного муниципального тома «Солдаты Победы»

Центральная библиотека им. М.И. Семевского в Великих Луках продолжает работу над очередным муниципальным томом «Солдаты Победы».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, любой может оказать помощь в этой работе и принести в библиотеку документы фронтовиков - родственников, знакомых, память о которых хранится в семьях. Это должны быть материалы об участниках Великой Отечественной войны, которые родились или жили в городе Великие Луки и умерли до апреля 2013 года:
- военный билет или красноармейская книжка,
- трудовая книжка,
- наградные документы, в том числе к наградам за трудовые достижения (орденские книжки, удостоверения к значкам/медалям и др.),
- свидетельство о рождении/смерти,
- удостоверение участника войны или узника фашизма,
- фотографии (желательно портретные),
- иные документы (ветеранские удостоверения, членские билеты, водительское удостоверение и др.).
Документы могут быть как оригиналами, так и копиями.
Предоставленные сведения и материалы станут основой для написания очерков книги «Солдаты Победы».
Материалы можно передать по адресу: ул. Пионерская, 7 или на электронную почту lukilib@mail.ru с пометкой «Солдаты Победы».
Справки по телефону: 8(81153) 3-73-47 или 3-64-59.