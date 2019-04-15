Общество

Псковское МВД на транспорте заняло первое место в соревнованиях по гиревому спорту

16 апреля в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу состоялись соревнования по гиревому спорту. В силе и выносливости померились 16 команд из линейных подразделений транспортной полиции Северо-Западного региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского отдела МВД России на транспорте.

Соревнования проводились в 7-ми различных весовых категориях. Каждому спортсмену предстояло выполнить длинный цикл упражнений за 10 минут с двумя гирями. Данное упражнение помимо безупречной техники исполнения требует от участника огромной выносливости, так как включает в себя толчок, а также частично рывок гири.

По итогам состязаний команда Псковского линейного отдела МВД России на транспорте заняла первое место в общекомандном зачете.