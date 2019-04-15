Псковская Росгвардия ищет начальника медицинской части

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области на должность начальника медицинской части - врача, требуется сотрудник в возрасте до 35 лет.
Условия приема:
- необходимо наличие высшего медицинского образования по специальности – «Врач»;
- отсутствие судимости;
- тест на употребление наркотических веществ;
- медицинское обследование (1 группа здоровья);
- психологическое обследование;
- обследование на полиграфе;
- сдача нормативов по физической подготовке (бег, подтягивание, отжимание, армейская пружина, пресс)
Социальные гарантии:
- бесплатное медицинское обслуживание;
- возможность бесплатного получения высшего образования;
- бесплатное санаторно-курортное лечение;
Зарплата от 50 тысяч рублей.
Особенности несения службы: гибкий график, командировки в другие регионы Российской Федерации.
Телефон для связи: 721575, 731126 (дежурная часть).